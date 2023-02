Ortenaukreis

Seniorenheim nach Brandstiftung vorübergehend unbewohnbar

In einem Seniorenheim ist ein Brand ausgebrochen.

Noch unklar ist das Motiv eines Mannes, der am Mittwoch in einem Seniorenheim in Gengenbach (Ortenaukreis) einen Brand gelegt haben soll.

"Das ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Das Heim ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die 70 Bewohner wurden in andere Heime verlegt. Der mutmaßliche Brandstifter ist ein 51-Jähriger, der in der Pflegeeinrichtung untergebracht war. Er soll einen Mitarbeiter und sich selbst leicht verletzt haben. Eine Beschäftigte wurde wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung behandelt. Von den Bewohnern sei niemand verletzt worden. Pressemitteilung Polizei

Zweite Pressemitteilung Polizei (dpa)

