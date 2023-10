U-Haft wegen Missbrauchsvorwurfs gegen 63-Jährigen

Ein 63-jähriger Mann, der in einem Offenburger Park ein Mädchen bedrängt haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden.

Eine Ermittlungsrichterin habe Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen, teilte die Polizei am Montagabend in Offenburg (Ortenaukreis) mit.

Zu dem Vorfall in der Grünanlage soll es am Sonntag gekommen sein. Der Tatverdächtige sei der Polizei schon zuvor bekannt gewesen - Details dazu blieben offen. Die Kriminalpolizei ermittele weiter in dem Fall.

(dpa)