Zweite Bewohnerin nach Hausbrand in Lahr gestorben

Einsatzkräfter der Feuerwehr löschen von einer Drehleiter aus einen Brand in einem Haus.

Nach einem Hausbrand in Lahr (Ortenaukreis) am Ostersonntag ist die zweite Bewohnerin an ihren Verletzungen gestorben.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Brandursache war demnach auch nach rund zwei Wochen noch ungeklärt. Die Ermittlungen dazu seien weiter im Gange, hieß es in der Mitteilung. Die Frau war bei dem Feuer am 9. April schwer verletzt worden. Nachdem die Feuerwehr sie und den anderen Bewohner des Hauses mit einer Drehleiter vom Balkon geborgen hatte, wurden beide mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und Polizeiangaben zufolge noch vergeblich versucht, die beiden Bewohner zu retten. Der Mann, Lahrs früherer Erster Bürgermeister Joachim Heil, ist später in der Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dass es sich bei dem Brandopfer um den ehemaligen Kommunalpolitiker handelte, bestätigte ein Sprecher der Stadt im Ortenaukreis zwei Tage nach dem Feuer auf Anfrage. PM mit Erstmeldung und zwei Folgemeldungen (dpa)

