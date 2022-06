200.000 Euro Schaden bei Feuer in Fachwerkhaus

Ein Schaden von rund 200.000 Euro ist bei einem Brand eines Fachwerkhauses in Hüttlingen (Ostalbkreis) entstanden.

Der Bewohner konnte sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Haus retten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch acht Kühe, die sich in den Stallungen des Hauses befanden, konnten gerettet werden. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache auf einem mit Heu gefüllten Dachboden aus. Die Flammen zerstörten das Haus vollständig. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz.

(dpa)