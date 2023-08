Ostalbkreis

Schaden an der Oberleitung: Zug mit 100 Reisenden evakuiert

Die Zugreise von etwa 100 Passagieren ist am Samstag zu einem jähen Ende gekommen. Wegen eines Schadens an der Oberleitung musste die Bahn stehenbleiben. Auch am Sonntag war die Strecke zeitweise noch gesperrt.

Ein Regionalzug ist bei Aalen (Ostalbkreis) wegen eines Defekts an der Oberleitung mitten auf der Strecke stehengeblieben. 100 Fahrgäste mussten am Samstagnachmittag evakuiert werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Verletzt habe sich niemand. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Goldshöfe und Westhausen war bis Sonntag kurz nach Mittag gesperrt. Dann konnte sie wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Zug war nach Auskunft des Sprechers der Bundespolizei zwischen 16.00 und 17.00 Uhr stehengeblieben. Die Evakuierung habe gegen 19.30 Uhr begonnen. Die Reisenden seien zunächst in einem Schützenhaus untergebracht worden, bevor sie mit Schienenersatzverkehr weiterreisen konnten. Grund für den Schaden war den Angaben nach ein Ast, der in die Oberleitung gestürzt war. Ob der Vorfall etwas mit dem Sturm am Samstag zu tun hatten, war auch am Sonntag zunächst unklar. (dpa)

