Bus gerät auf Gegenfahrbahn: 64-Jährige schwer verletzt

Ein Linienbus ist in Aalen (Ostalbkreis) auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Die 64-jährige Beifahrerin des Autos sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 67-jährige Autofahrer sowie ein Fahrgast des Busses wurden demnach leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Busfahrer war mutmaßlich aus Unachtsamkeit zu weit nach links auf die Gegenspur geraten. Der Unfall am Samstag verursachte einen Gesamtschaden von rund 55.000 Euro.

(dpa)