Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Ostalbkreis: Führerloser Traktor rollt über Bahngleise

Ostalbkreis

Führerloser Traktor rollt über Bahngleise

Die Handbremse löst sich – und plötzlich rollt ein Traktor ohne Fahrer los. Was dann passiert, sorgt für eine gesperrte Bahnstrecke.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Dee Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen wurde gesperrt. (Symbolbild)
    Dee Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen wurde gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein führerloser Traktor ist bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) über Bahngleise gerollt und hat dabei die Oberleitung beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen ist derzeit wegen der Bergungs- und Reparaturarbeiten gesperrt.

    An dem Traktor hatte sich die Handbremse gelöst, sodass er losrollte, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Fahrer hatte ihn rund 300 Meter von den Gleisen entfernt abgestellt. Nach dem Kontakt mit der Oberleitung stürzte das Fahrzeug auf die Seite.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden