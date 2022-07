Holzbalken fallen auf Arbeiter: Drei Verletzte

Mehrere Holzbalken sind beim Bau einer Lagerhalle im Ostalbkreis auf Arbeiter gestürzt.

Drei Männer seien bei dem Unfall in Adelmannsfelden mittelschwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die sechs Querbalken seien aus etwa fünf Metern Höhe auf die Männer gefallen, nachdem sie zwar in Metallhalterungen geschoben, dort aber noch nicht festgemacht worden seien. Die Balken hätten sich am Dienstag "vermutlich aufgrund einer Verspannung im Grundgerüst" gelöst, teilte die Polizei mit.

(dpa)