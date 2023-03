Polizist wird bei Kontrolle 100 Meter von Auto mitgeschleift

Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle 100 Meter von einem Auto mitgeschleift worden - wurde dabei aber nur leicht verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielten Beamte den Autofahrer am späten Montagabend auf der Bundesstraße 19 bei Aalen (Ostalbkreis) an. Bei einem Alkoholtest stellten sie im Atem des 24 Jahre alten Autofahrers eine Alkoholkonzentration von 1,8 Promille fest.

Wohl um sich weiteren Maßnahmen zu entziehen, sei der Mann nach dem Test mit seinem Auto losgefahren und habe den kontrollierenden Beamten mitgeschleift. Als der Fahrer Gas gab, hielt sich der Polizist am Auto fest. Eine seiner Kolleginnen stürzte und wurde dadurch ebenfalls leicht verletzt. Nähere Angaben zu den Verletzungen wollte die Polizei nicht machen.

(dpa)