Ostalbkreis

09:47 Uhr

SEK-Einsatz in Aalen: Schreckschusswaffen gefunden

Artikel anhören Shape

Bei einem Einsatz am Dienstagabend in Aalen hat die Polizei bei einem Mann in einem Haus mehrere Schreckschusswaffen festgestellt.

Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sei beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor habe es Hinweise darauf gegeben, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe sein könnte, weshalb der Ort weiträumig abgesperrt wurde. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Wie viele Schreckschusswaffen gefunden wurden, konnte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage nicht sagen. Mitteilung (dpa)

Themen folgen