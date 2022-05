Corona-Lage in Krankenhäusern im Südwesten entspannt sich

In den Kliniken im Südwesten werden immer weniger Patienten mit Covid-19 behandelt.

Innerhalb einer Woche sank die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Normalstationen in Baden-Württemberg von 1396 auf 1213, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte (Stand Mittwoch 16.00 Uhr). Auf den Intensivstationen wurden am Mittwoch 136 Covid-19-Patienten versorgt - 36 weniger als eine Woche zuvor.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach LGA-Angaben weiter. Die Behörde meldete am Mittwoch 523,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - ein deutlicher Rückgang zur Vorwoche mit 738,1. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst wurden.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg den Angaben zufolge am Mittwoch um 12.876 auf insgesamt 3.528.715. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind demnach mittlerweile mindestens 15.826 Menschen gestorben, 18 mehr als am Dienstag gemeldet.

(dpa)