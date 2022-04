Verkehrsminister Hermann positiv auf Corona getestet

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat sich nach Angaben seines Sprechers mit dem Coronavirus infiziert.

Der 69-Jährige sei zwar geimpft und geboostert, er habe aber dennoch am Wochenende ein positives Testergebnis erhalten und sei zu Hause in Quarantäne, hieß es am Montag.

