Pandemiebekämpfung

12:13 Uhr

Land pocht auf finanzielle Zusage des Bundes beim Impfen

Eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus wird in einem Impfzentrum verabreicht.

Ohne Geld aus Berlin könnten in den verbleibenden Impfzentren im Herbst die Lichter ausgehen. Warnt die Regierung in Stuttgart und erinnert Gesundheitsminister Lauterbach an seine Zusage.