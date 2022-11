Städtetag: Mehr Landeshilfe für Theater und Museen

Von den Schließungen während der Pandemie haben sich viele Theater und Museen bislang nicht erholt. Nun folgt mit der Energiekrise direkt das nächste Problem. Der Städtetag wünscht sich deshalb mehr Hilfe vom Land. Auch beim Thema Bildung drückt der Schuh.

Der baden-württembergische Städtetag wünscht sich mehr Unterstützung von der Landesregierung im Bereich Kunst und Kultur. In der Coronakrise sei das Publikum ganz ausgeblieben, und jetzt in der Energiekrise zeige sich, dass es noch nicht überall wieder auf dem Niveau von davor sei, sagte Städtetags-Dezernent Norbert Brugger in Stuttgart. Deshalb solle es im Austausch mit dem Land künftig darum gehen, wie Kommunen etwa an Förderprogrammen stärker beteiligt werden könnten. Auch eine gemeinsame Analyse mit dem Land zu den Gründen des ausbleibenden Publikums in Theatern und Museen wäre aus Sicht des Städtetags wünschenswert.

Um über diese Themen zu sprechen, kommt am Freitag in Ulm der Städtetagsausschuss für Schule, Kultur und Sport mit Kulturstaatssekretär Arne Braun zusammen.

Dabei soll es auch um das Thema Bildung gehen. Der Städtetag wünscht sich eine bessere Vorbereitung der Landesregierung auf den ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsangebote für Grundschulkinder. Hierzu benötige man eine Finanzierung des Landes in ganz anderer Dimension als bisher, sagte Dezernent Brugger. Auch beim strittigen Thema der Finanzierung von Schullaptops ist aus Sicht des Städtetags das letzte Wort noch nicht gesprochen.

(dpa)