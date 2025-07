Grünen-Fraktionschef: «Erfüllt mich mit Abscheu»

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat sich entsetzt gezeigt angesichts des Hakenkreuz-Skandals im Landtag. «Es erfüllt mich mit Abscheu, dass so etwas in unserem Landtag passiert», teilte er am Abend mit. «Wer ein solches Symbol der menschenverachtenden Ideologie im Parlament nutzt, tritt alle Werte, für die meine Grüne Fraktion jeden Tag einsteht, mit Füßen. Diese Person hat in unserem Parlament nichts verloren!»

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte: «Wer immer es war: Es war dumm und krass daneben. Nicht zu entschuldigen.»