05.01.2023

FDP startet mit Dreikönigstreffen ins neue Jahr

Die FDP startet am Freitag mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart in das neue Jahr.

Bei dem politischen Jahresauftakt der Liberalen spricht unter anderem der Bundesvorsitzende Christian Lindner - erstmals seit Pandemiebeginn wieder vor vollem Haus in der Stuttgarter Oper. In der Corona-Zeit fand die Veranstaltung überwiegend digital statt, Lindner musste vor leeren Rängen reden, die Show war im Internet übertragen worden. Vor dem Dreikönigstreffen beklagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai "komplett realitätsferne Debatten" in Deutschland und forderte die Koalitionspartner SPD und Grüne zu einer anderen Energiepolitik auf. Konkret plädierte er im "Welt"-Interview für längere Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke und Schiefergas-Förderung durch Fracking. "Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien, das ist klar. Aber im Moment brauchen wir einfach noch andere Energiequellen als Brücke", sagte Djir-Sarai. Auch die Südwest-FDP pocht auf längere Laufzeiten der Atomkraftwerke. Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen am 6. Januar im Südwesten politisch in das neue Jahr. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten "Dreikönigsparade" getroffen. Bei der Zusammenkunft will sich die FDP traditionell auf die Werte liberaler Geisteshaltung besinnen und zum Auftakt des neuen Jahres Selbstbewusstsein demonstrieren. Dreikönigstreffen der FDP (dpa)

