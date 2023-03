"Bei denen ist das cool": Strobl will Jugend gewinnen

Nur 5,3 Prozent der CDU-Mitglieder bundesweit sind jünger als 30 Jahre. Das schmerzt die Christdemokraten - aber Landesparteichef Strobl ist zuversichtlich: "Die CDU ist die geilste Partei, die es gibt."

Das aktuelle Durchschnittsalter der CDU-Mitglieder ist 61,1 Jahre - doch Landes-Chef Thomas Strobl ist optimistisch, bald auch mehr junge Menschen für die Christdemokraten zu begeistern. Die Partei müsse spannende Debatten über die Themen führen, für die sich junge Menschen auch interessieren, sagte Strobl nach einer Regionalkonferenz am Donnerstag in Pforzheim. "So, dass die einfach sagen: Menschenskinder, bei denen ist das cool. Die CDU ist die geilste Partei, die es gibt. Da wollen wir mitdiskutieren und mitmachen." Außerdem glaube er, dass die Grundwerte der CDU - über die bei der Konferenz mit Mitgliedern und Interessierten diskutiert wurde - auch jugendaffin seien.

Die FDP, die bei Wahlen zuletzt oft auch junge und Erstwähler für sich gewinnen konnte, sei eine "Riesenenttäuschung", sagte Strobl. "Sie macht riesige, gigantische Schulden auf Kosten der jungen Generation. Wir in der CDU stehen für Maßhalten und für eine enkelgerechte Politik." Über diese wolle man mit den jungen Leuten sprechen. Nach Angaben der Partei waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 nur 5,3 Prozent der Mitglieder bundesweit jünger als 30. Zwischen 16 und 20 Jahren waren es 0,6 Prozent.

