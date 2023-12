De Maizière: Schäuble war "ein Patriot"

Ex-Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat den gestorbenen Wolfgang Schäuble als "Freund und geschätzten Kollegen" gewürdigt.

Er habe Schäuble seit dessen Zeit als Chef des Bundeskanzleramts in den 1980er Jahren gekannt, sagte de Maizière der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch über seinen Parteikollegen.

Schäuble habe ihm "ein erstklassig geführtes Innenministerium" übergeben, sagte de Maizière über seinen Vorgänger im Amt, den er 2009 ablöste. Als langjährige Kollegen im Kabinett hätten die beiden Politiker sich gegenseitig unterstützt.

"Er hat unser Land geprägt, gestaltet und manchen Sturm ausgestanden. Wolfgang Schäuble war ein Patriot im besten Sinne des Wortes. Er war klug, belesen, kultur- und insbesondere musikbegeistert", führte de Maizière aus. "Er war unerbittlich diszipliniert sich selbst gegenüber, konnte streng zu anderen sein, aber genauso auch warmherzig und zugewandt. Unabhängig und unbequem im Denken war er immer loyal und verschwiegen." Schäuble sein "ein glänzender Redner und ein Meister von Andeutungen" gewesen. "Dieser große Deutsche wird fehlen - auch mir."

