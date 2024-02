Grünen-Landeschefin: "Wir eignen uns ganz gut als Feindbild"

Grünen-Landeschefin Lena Schwelling hat Verständnis dafür gezeigt, dass ihre Partei gerade dieser Tage in der Kritik steht.

"Wir eignen uns ganz gut als Feindbild. Das hat sicherlich ein bisschen auch mit uns zu tun", sagte sie dem Südwestrundfunk (SWR/Donnerstag). "Wir sind eine Partei, die etwas verändern will. Wir werden mit vielem in Verbindung gebracht, was gerade schiefläuft - auch damit, dass die Leute keine große Lust mehr auf Veränderungen haben." Auch die Klimakrise werde mit den Grünen in Verbindung gebracht. "Dabei sind wir diejenigen, die sie verhindern wollen."

Proteste seien in der Demokratie in Ordnung, betonte Schwelling. "Das halten wir aus. Das ist okay, dass man uns angeht - unzufrieden und auch wütend mit uns ist und das lautstark sagt. Darüber kommen wir ins Gespräch und da hören wir auch zu." Schwierig sei es allerdings, wenn es so wie in Biberach bei einer Veranstaltung der Grünen zum politischen Aschermittwoch gewalttätige Ausschreitungen gebe. Mehrere Menschen waren beim Aufeinandertreffen von Demonstranten und Polizei verletzt worden.

Unklar ist bisher, wer für die Eskalation verantwortlich war. "Uns erreichen Hinweise, dass es Menschen waren, die sich in Telegram-Gruppen zusammengefunden haben", sagte Schwelling dem Sender. "Es gab auch eigenartige Fahnen, die gezeigt wurden. Es wurde sehr harter Rechtsrock gespielt", führte sie aus. "Wir haben keine Erkenntnisse darüber, wer das war, sind uns aber sicher, dass die Polizei dem nachgehen wird."

(dpa)