Hagel will Frage der Spitzenkandidatur kommendes Jahr klären

Im Frühjahr 2026 steht die nächste Landtagswahl im Südwesten an, CDU-Chef Manuel Hagel gilt für die Spitzenkandidatur der Christdemokraten eigentlich als gesetzt. Klären will er die Frage erst später.

will die Frage, wer die Spitzenkandidatur seiner Partei für die nächste Landtagswahl übernimmt, im kommenden Jahr klären. "Zwei Jahre Dauerwahlkampf ist nicht unser Thema, deshalb klären wir diese Frage gemeinsam, dann wenn sie sich stellt. Das wird in circa einem Jahr sein", sagte Hagel dem "Südkurier" (Mittwoch). Die Legislatur gehe noch zwei Jahre und man habe verdammt viel zu tun, sagte Hagel, der auch CDU-Fraktionschef im Landtag ist. Die nächste Landtagswahl steht im Südwesten turnusgemäß im Frühjahr 2026 an.

Hagel führt den Landesverband seit November vergangenen Jahres. Er gilt als Anwärter auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Südwesten 2026. Die Christdemokraten im Land verspüren derzeit Aufwind - unter anderem aufgrund guter Umfragewerte. Der grüne Koalitionspartner hingegen schwächelt derzeit in Meinungsumfragen.

(dpa)