Mirow und Capece bleiben Landessprecher der Südwest-Linken

Sahra Mirow (39) und Elwis Capece (58) bleiben an der Spitze der Linkspartei in Baden-Württemberg.

Beim Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) bestätigten die Delegierten am Wochenende die beiden Landessprecher im Amt, wie eine Parteisprecherin am Sonntag mitteilte.

Die Stadträtin und Fraktionsvorsitzende in Heidelberg, Sahra Mirow, ist seit 2018 Linke-Landessprecherin. Sie erhielt nach Parteiangaben 88,3 Prozent der Stimmen. Der Karlsruher Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG, Elwis Capece, wurde 2021 erstmals zum Landessprecher gewählt und mit 82,5 Prozent wiedergewählt. Erstmals seien nun mehr Frauen als Männer im Vorstand.

Die Partei verabschiedete zudem Eckpunkte für die Kommunalwahlen im Juni 2024. Wichtigste Forderung seien niedrigere Mieten. Erreicht werden solle dies etwa mit Vorkaufsrechten der Städte und Gemeinden, der Gründung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften und der Rückführung privatisierter Wohnungsbestände in die öffentliche Hand. Die Sozialquote bei neuen Wohnbauprojekten solle mindestens 50 Prozent betragen. Die Linke ist in Baden-Württemberg nicht im Landtag vertreten.

