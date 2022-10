Studentin Reich neue Co-Landessprecherin bei Grüner Jugend

Die Grüne Jugend hat am Samstag in Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen Elly Reich zur Nachfolgerin von Co-Landessprecherin Sarah Heim bestimmt.

Die 21 Jahre alte Studentin Reich gehört bereits dem Landesvorstand an und war die einzige Kandidatin. Sie studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe. Die 26 Jahre alte Heim hatte sich nach Grünen-Angaben entschieden, nach mehr als zwei Jahren im Amt ihren Posten bei der Grünen Jugend aufzugeben. Sie gehört inzwischen dem Parteirat der Grünen an. Die gleichberechtigte Landessprecherin Aya Krkoutli bleibt im Amt.

(dpa)