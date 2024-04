CDU-Chef Manuel Hagel über AfD: "Vaterlandsverräter"

Bei seiner Rede beim CDU-Landesparteitag in Ludwigsburg distanziert sich Manuel Hagel mit seinem Partei-Programm für die Europawahl klar von anderen Parteien - von einer ganz besonders.

Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel hat sich in seiner Rede zur Europawahl klar von der AfD distanziert. "Wer von Russland sich bezahlen lässt und für China spioniert, der verrät deutsche Interessen und deshalb sind die AfD keine Patrioten, es sind Vaterlandsverräter", sagte Hagel beim CDU-Landesparteitag in Ludwigsburg am Samstag. Wer Patriot sei, wähle die CDU.

Manche dieser Rechtsextremisten würden sagen, sie würden Deutschland dienen und lieben. "Aber dass diese Maske verrutscht ist, erkennt doch wirklich jeder", sagte Hagel. Hinter dieser Fassade dieser "Heuchler" würden russisches Geld und chinesische Spione stecken. Diese "Vaterlandsverräter" würden versuchen, das Land und den Rechtsstaat zu unterwandern, etwa durch Fake News.

(dpa)