Freiburger Erzbistum: Zunächst keine Aufgabe für Gänswein

Die möglichen neuen Aufgaben für den langjährigen Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, bleiben nach Angaben des Freiburger Erzbistums "künftigen Überlegungen" vorbehalten.

Der 66-Jährige werde Rom in der ersten Juli-Woche verlassen und dann in Freiburg wohnen, teilte ein Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats am Donnerstag auf Anfrage mit.

Der Heilige Stuhl hatte zuvor bestätigt, dass Gänswein seinen Top-Posten im Vatikan verloren hat und in sein Heimatbistum Freiburg zurückkehrt - zunächst ohne wichtiges Amt. Papst Franziskus verfügte demnach, dass der Erzbischof zum 1. Juli nach Freiburg gehen müsse. Mit rund 1,8 Millionen Katholiken gehört das Erzbistum zu den größten der 27 Diözesen in Deutschland. Geführt wird es von Erzbischof Stephan Burger (61).

