Murgtalstrecke: Massive Zugausfälle am Wochenende

Am Wochenende kommt es zu massiven Zugausfällen auf der Murgtalstrecke zwischen Rastatt und Freudenstadt Hauptbahnhof.

Betroffen seien alle Linien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und DB Regio. Grund seien kurzfristige Krankmeldungen beim Personal der Leitstelle. Diese könnten laut einer Mitteilung von Donnerstag nicht kompensiert werden.

Somit könne das Stellwerk Gernsbach schichtweise nicht besetzt werden. Während dieser Zeit gebe es keinen Schienenverkehr im Murgtal. Konkret betroffen seien die Linien S8, S81, RB41 sowie RE40. Die Züge fahren nicht am Freitag von 19.15 Uhr bis 2.40 Uhr. Am Samstag finden keine Zugfahrten zwischen 16.50 Uhr und 2.40 Uhr statt. Am Sonntag starten keine Züge zwischen 16.50 Uhr und 1.40 Uhr.

(dpa)