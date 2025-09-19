Mann bedroht Passanten und verletzt Polizisten

Nachdem ein Mann in der Innenstadt in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mehrere Passanten bedroht hat, hat er bei der Festnahme mehrere Polizisten verletzt. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und kam anschließend in eine Fachklinik, wie die Polizei mitteilte. Grundlos soll der 28-Jährige demnach die Menschen am Donnerstag körperlich und verbal angegangen haben. Da er Widerstand gegen die eingetroffenen Polizisten leistete, setzten diese Pfefferspray ein. Die Beamten wurden leicht verletzt.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis