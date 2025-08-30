Emotionaler Sieg auf der Galopprennbahn in Iffezheim

Rene Piechulek hat auf Galopprennbahn in Iffezheim für einen emotionalen Moment gesorgt. Der Sieger des 70. Preises der Sparkassen Finanzgruppe gewann auf Quest the Moon, dessen Besitzer Hans-Gerd Wernicke kürzlich im Alter von 94 Jahren gestorben war.

Quest the Moon war das Lieblingspferd von Wernicke. Die Sieger kamen nach 2.000 Metern zu einem souveränen Erfolg vor Andrasch Starke auf Arnis Master, Dritter in diesem mit 55.000 Euro dotierten Rennen wurde Petit Marin.

Sarah Steinberg, die Lebensgefährtin des erfolgreichen Jockeys, trainiert Quest the Moon in München. Wernicke war lange Jahre als Betreiber des Stalles der Arbeitgeber der beiden, ehe in diesem Jahr die Selbstständigkeit folgte.

Wernicke, dessen Pferde unter dem Namen Stall Salzburg gelaufen sind, ist bis zu seinem Tod indes als Besitzer von Pferden am Stall geblieben. Vor allem auch von Quest the Moon, der nun seinen zehnten Sieg schaffte. Die Blicke der Trainerin und des Jockeys gingen nach dem Rennen immer wieder gen Himmel. Es sei ein sehr emotionaler Moment gewesen, gaben die beiden zu.