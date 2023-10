Hengst Wikinger gewinnt 200.000-Euro-Rennen in Iffezheim

Der Hengst Wikinger hat am ersten Tag des Sales & Racing Festivals auf der Galopprennbahn in Iffezheim das Ferdinand-Leisten-Memorial gewonnen.

Der Hengst Wikinger hat am ersten Tag des Sales & Racing Festivals auf der Galopprennbahn in Iffezheim das Ferdinand-Leisten-Memorial gewonnen. Unter Jockey Adrie de Vries setzte er sich am Freitag in dem mit 200.000 Euro höchstdotierten Rennen des deutschen Turfs für zwei Jahre alte Pferde gegen den Favoriten Ghorgan unter Clement Lecoeuvre durch. Rang drei belegte der von Thore Hammer-Hansen gerittene Emir. Wikinger hatte das Rennen vor den Toren Baden-Badens als 200:10-Außenseiter aufgenommen.

Gerald Geisler trainiert Wikinger in Iffezheim für die Cometica AG von Rudolf und Cecilia Helber aus der Schweiz. Beim zweiten Start gab es für den Hengst den ersten Sieg, der den Besitzern 100.000 Euro einbrachte. Sie hatten für Wikinger vor einem Jahr bei der Jährlings-Auktion in Iffezheim 30.000 Euro bezahlt.

"Das war etwas ganz Besonderes in meiner Laufbahn", sagte Trainer Geisler. "Ich bin sehr berührt. Das war ein genialer Ritt von Adrie de Vries." Der 54 Jahre alte Jockey zeigte sich voll des Lobes für den Sieger: "Ein tolles Pferd, das hat mir sehr gut gefallen."

