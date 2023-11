Schulze Topphoff gewinnt Eröffnungsspringen in Stuttgart

Marie Schulze Topphoff hat überraschend das Eröffnungsspringen beim Stuttgarter Reitturnier gewonnen.

Als letzte Starterin der ersten internationalen Springprüfung der German Masters gewann die 27-Jährige am Donnerstag gemeinsam mit Villimey V. Gaste in einer Zeit von 63,17 Sekunden. Auch die zweitplatzierte Finnin Noora Pentti auf Con Caya und Teike Carstensen auf Gasira als Dritte absolvierten den Parcours in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle fehlerfrei.

Insgesamt gingen 40 Paare an den Start. Mit Jana Wargers, die den 19. Platz belegte, und Hans-Dieter Dreher, der auf dem 28. Rang landete, waren auch zwei Reiter aus dem deutschen A-Kader am Start.

(dpa)