Viehweg gewinnt den Großen Preis in Donaueschingen

Reiter Michael Viehweg hat das Wertungsspringen bei der vierten Etappe der Riders Tour in Donaueschingen gewonnen.

Auf Contario ließ er der Konkurrenz am Sonntag beim mit 35.000 Euro dotierten Großen Preis der Immenhöfe keine Chance. Dahinter landeten Evelyne Bussmann auf Virtuoso Semilly und ihr Schweizer Landsmann Adrian Schmid mit Chicharito.

"Ich freue mich natürlich sehr, dass ich diesen Großen Preis gewinnen konnte", sagte Viehweg, der durch den Sieg ein Preisgeld in Höhe von 8750 Euro erhielt und auch noch die Führung in der Riders Tour übernahm. Er kletterte von Platz 28 an die Spitze und verdrängte Patrick Stühlmeyer aus Osnabrück vom ersten Platz.

Keine Rolle spielten die Bestplatzierten aus der Qualifikation, die tags zuvor stattgefunden hatte. Lediglich Bussmann konnte nach ihrem Sieg am Freitag in einem weiteren Weltranglistenspringen ihre gute Form bestätigen.

Die Riders Tour umfasst acht Etappen. Nächste Station ist in einem Monat das Turnier der Sieger in Münster.

(dpa)