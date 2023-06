Vielseitigkeitsreiterin Marzahl geht bei der DM in Führung

Die Reiterin Nadine Marzahl hat am ersten Tag der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft die Führung übernommen.

Die 40-Jährige aus Munster bekam am Donnerstag in Luhmühlen für ihre Dressur mit Victoria umgerechnet 29,9 Punkte. Auf Platz zwei folgte Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf mit ihrem Nachwuchspferd Ero de Cantraie (30,2).

Die Meisterschaft wird am Freitag mit den Dressurritten der zweiten Hälfte des Starterfeldes fortgesetzt. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen. Neben den nationalen Titelkämpfen bietet Luhmühlen eine internationale Prüfung auf Fünf-Sterne-Level an, dem höchsten Niveau des Weltverbandes.

Michael Jung wird bei den deutschen Meisterschaften seinen Titel nicht verteidigen. Der dreimalige Olympiasieger aus Horb verzichtet auf einen Auftritt bei den Titelkämpfen in Luhmühlen und startet an diesem Wochenende als Springreiter bei einem Turnier im belgischen Opglabbeek.

(dpa)