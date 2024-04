39-Jähriger fliegt bei Streit gegen Schaufensterscheibe

Ein 39-Jähriger ist bei einem Streit mit zwei Männern in Pforzheim schwer verletzt worden.

Der Mann sei gegen eine große Schaufensterscheibe geflogen, die kaputtgegangen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei mit schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unbekannten seien nach dem Sturz geflohen, nach ihnen werde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Wieso es zu der Auseinandersetzung am Mittwochabend kam, war zunächst unklar.

(dpa)