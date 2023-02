Gewalt gegen Polizisten - fünf verletzt, einer dienstunfähig

Ein Mann soll mit Tritten, Schlägen und Beißattacken auf Polizisten losgegangen sein und dabei fünf Beamte verletzt haben.

Nach dem Einsatz am frühen Sonntagmorgen waren die Polizisten zur Untersuchung im Krankenhaus. Der Beamte, dem in die Hand gebissen wurde, war bis auf weiteres dienstunfähig.

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben vom Montag zur Wohnung des 49-Jährigen in Pforzheim aus, weil der Mann ein Familienmitglied angegriffen und verletzt hatte. Die Beamten sprachen dem stark betrunkenen Familienvater einen Wohnungsverweis aus. Als sie einen Alkoholtest machen wollten, soll der Mann einen Beamten angegriffen haben. Es sei zu einem Gerangel auf dem Boden gekommen. Mehrere Polizisten hätten den Gewalttäter von ihrem Kollegen reißen und bändigen müssen. Dabei seien zwei Polizisten an der Hand verletzt worden.

Auf der Fahrt zur Polizeistation soll der Täter die Beamten beleidigt haben. Bei einer Durchsuchung soll er einem Polizisten in die Hand gebissen haben. Weitere zwei Beamte habe der Mann durch Schlagen und Treten am Hals und im Gesicht verletzt, was zu blutenden Wunden führte.

(dpa)