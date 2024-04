Gruppe sorgt für Polizeieinsatz vor Kfz-Zulassungsstelle

Eine aufgebrachte Menschengruppe hat für einen Polizeieinsatz vor der Kfz-Zulassungsstelle in Pforzheim gesorgt.

Die 30 bis 40 Menschen seien wütend gewesen, da deren Aufträge an diesem Tag von der Behörde nicht mehr bearbeitet werden sollten, so ein Polizeisprecher am Samstag. Grund dafür sollen kurzfristige Personalausfälle gewesen sein. Zuvor hatte die "Pforzheimer Zeitung" berichtet. Die Gruppe soll dann am Donnerstagnachmittag vor der Behörde Ärger bereitet haben, sagte der Polizeisprecher. Daraufhin rückten mehrere Streifen an, die ihren Einsatz nach rund 30 Minuten beenden konnten, weil die Gruppe sich schließlich auflöste.

(dpa)