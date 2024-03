Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Pforzheim ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 36-Jährige erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Demnach sei es am Mittwochabend im Kreuzungsbereich zu dem Zusammenstoß gekommen. Die ebenso 36 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Der Schaden belief sich auf rund 15.000 Euro.

(dpa)