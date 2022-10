Siebenjähriger wird von Auto angefahren und stirbt

Ein siebenjähriger Junge ist in Pforzheim von einem Auto angefahren worden und dabei ums Leben gekommen.

Das Kind war am Mittwochabend in einem Neubaugebiet im Stadtteil Haidach auf einem Skateboard liegend auf dem Gehweg gefahren und dabei auf die Straße geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zum Zusammenprall mit einem vorbeifahrenden Auto. Der Junge erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

(dpa)