Entscheid: Errichtung von Windanlagen auf Gemeindeflächen

Für die Windenergie ist Pfronstetten auf der Schwäbischen Alb ein idealer Standort. Doch die Bürger beabsichtigen mitzureden, bevor Windräder aufgestellt werden.

In Pfronstetten (Kreis Reutlingen) findet am Sonntag ein Bürgerentscheid über die Frage statt, ob die Gemeinde eigene Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stellt.

Baden-Württemberg hatte entschieden, dass auf den Staatswaldflächen im westlichen Gemeindegebiet Windenergieanlagen errichtet werden. Die Frage, ob die in diesem Bereich geplanten Anlagen ausschließlich auf Staatswaldflächen oder alternativ teilweise auch auf Gemeindeflächen realisiert werden sollen, soll im Bürgerentscheid entschieden werden. Bis zu 4 der insgesamt 16 geplanten Anlagen könnten dann auf Flächen der Gemeinde kommen.

Errichtet eine Gemeinde auf ihren Flächen Windkraftanlagen, so profitiert sie von Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Außerdem winken Pachteinnahmen in Höhe von mindestens 130 000 Euro pro Anlage. Diese Einnahme unterliegt nicht dem kommunalen Finanzausgleich und bleibt somit vollständig in der Gemeinde.

