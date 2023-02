Strobl: Pistorius "richtiger Lichtblick"

"Streit-Ampel" und ein ab und zu "gelb blinkendes Lichtlein": Südwest-CDU-Chef Thomas Strobl hat beim politischen Aschermittwoch seiner Partei kaum ein gutes Haar an der Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund gelassen - mit einer Ausnahme: Verteidigungsminister und SPD-Politiker Boris Pistorius.

Den kenne er schon lange aus dessen Zeit als Innenminister in Niedersachsen, sagte Baden-Württembergs Innenminister Strobl. "Nach der Vorgängerin ist der Boris ein richtiger Lichtblick. Das zeigt sich auch daran, dass er kluge Ideen erkennt und anerkennt."

Als Beispiel nannte Strobl die Äußerung des Bundesverteidigungsministers, er halte eine Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für "wertvoll". "Dabei hat er meine volle Unterstützung. Wir haben das in der CDU Baden-Württemberg bereits im Jahr 2018 auf die Themen-Agenda gesetzt", sagte Strobl und ergänzte: "Wir unterstütz den Bundesverteidigungsminister in dieser und in anderen Fragen. Auf die CDU ist Verlass, lieber Boris Pistorius."

Immer wieder sprach Strobl von der Berliner "Streit-Ampel", manchmal blinke auch ein "gelbes Lichtlein" auf. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner verspreche solide Bilanzen, aber mache jeden Tag das Gegenteil. "Die wahren Inflationstreiber sitzen in der Bundesregierung und leider im Finanzministerium."

(dpa)