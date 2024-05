Teenager nach mutmaßlicher Missbrauchstat festgenommen

Fälle von Kindesmissbrauch erschüttern immer wieder. In der Region Ludwigsburg haben Ermittler nun einen Verdächtigen gefasst. Fragen sind aber noch offen.

Weil er eine Achtjährige sexuell missbraucht haben soll, hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen. Ein Haftrichter setzte am Freitag einen Unterbringungsbefehl gegen den Jugendlichen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen wegen einer möglichen geistigen Einschränkung in ein psychiatrisches Krankenhaus ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Einsatzkräfte hätten ihn kurz zuvor bei einer Durchsuchung festgenommen, der Teenager habe keinen Widerstand geleistet.

Er soll sich am Montag in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) in der Nähe einer Realschule an dem Mädchen vergangen haben. Ob der 17-Jährige auch der Gesuchte ist, der an zwei anderen Tagen ebenfalls im Stadtteil Kleinglattbach mehrere Kinder angesprochen und sich entblößt haben soll, wird den Behörden zufolge noch ermittelt.

(dpa)