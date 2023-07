Unbekannter soll Mann mit Schläger angegriffen haben

Mit einem Baseballschläger hat ein Unbekannter mutmaßlich einen Mann in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verletzt.

Nach Polizeiangaben vom Samstag gab ein 22-Jähriger an, am Freitagabend in Sindelfingen zwei vermummten Männern in schwarzer Kleidung begegnet zu sein. Einer der beiden habe ihn mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen. Der zweite sei mit einem Messer bewaffnet gewesen. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und einen gebrochenen Finger. Als er nach der Attacke floh, verlor er sein Handy. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)