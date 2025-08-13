Icon Menü
Polizei ermittelt: Zweijähriger bei sommerlicher Hitze allein im Auto gelassen

Polizei ermittelt

Zweijähriger bei sommerlicher Hitze allein im Auto gelassen

Bei hohen Temperaturen entdeckt ein Passant einen Jungen ohne Aufsicht in einem Auto. Beim Fahrer stellen die Polizisten wenig später ein weiteres Vergehen fest.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das hätte schlimm enden können: Ein Mann lässt ein junges Kind allein im Wagen zurück - bei Hitze. (Symbolbild)
    Das hätte schlimm enden können: Ein Mann lässt ein junges Kind allein im Wagen zurück - bei Hitze. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

    Ein Mann hat ein Kind in Tuttlingen allein bei hohen Temperaturen im Auto zurückgelassen. Ein Passant habe den etwa zweijährigen Jungen im Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts am Dienstag bemerkt und die Polizei gerufen, teilten die Beamten mit. Kurze Zeit später hätten Polizisten das Auto fahrend gesehen und den Fahrer kontrolliert. Der Mann habe einen ausländischen Führerschein mit deutlichen Fälschungsmerkmalen gehabt. Gegen ihn werde nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

    Die Polizei weist darauf hin, dass sich der Innenraum eines Fahrzeugs an warmen Tagen innerhalb kürzester Zeit auf hohe Temperaturen aufheizen könne - selbst am Abend. Für Kleinkinder bedeute dies eine potenziell lebensbedrohliche Gefahr, da ihr Körper Wärme deutlich langsamer abbaue als der eines Erwachsenen. Bereits nach wenigen Minuten könne es zu Kreislaufproblemen oder einem Hitzschlag kommen.

