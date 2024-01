Erste Datenträger-Spürhunde im Südwesten

Sie erschnüffeln USB-Sticks, Festplatten und Handys: Im Südwesten helfen künftig Datenträger-Spürhunde der Polizei beim Kampf gegen Verbrecher.

"Die entscheidenden Beweise befinden sich heutzutage oftmals auf Datenträgern", sagte Innenminister Thomas Strobl ( CDU) am Mittwoch. "Die hochqualifizierten Spürnasen begleiten von nun an die Durchsuchungs- und Kontrollmaßnahmen unserer Polizei - etwa bei Wirtschaftsdelikten oder zur Bekämpfung der Kinderpornografie."

Neben Rauschgift-, Sprengstoff-, Brandmittel-, Leichen-, Banknoten- und Personenspürhunden gibt es nun sechs Datenträgerspürhunde in Baden-Württemberg. Sie sind nach Angaben des Ministeriums beim Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer in Göppingen 50 Tage lang ausgebildet worden. Ihren Dienst starten die Tiere nun in den Polizeipräsidien Aalen, Karlsruhe, Konstanz, Offenburg, Reutlingen sowie Stuttgart. Nach einer einjährigen Testphase wird entschieden, ob noch mehr Datenträger-Spürhunde ausgebildet werden sollen.

(dpa)