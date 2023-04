Ex-Inspekteur: Keine Zweifel an Eignung des Nachfolgers

Der ehemalige Inspekteur der Polizei, Detlef Werner, hat im Untersuchungsausschuss um die sogenannte Polizei-Affäre die Berufung seines Nachfolgers verteidigt.

"Es gab nie einen Anlass, daran zu zweifeln, dass er für höhere Aufgaben in der Polizei geeignet ist", sagte Werner am Freitag im Landtag in Stuttgart. Er habe seinen Nachfolger, der inzwischen suspendiert ist, als besonnenen und ruhigen Kollegen wahrgenommen, der gut mit den Anforderungen an die Arbeit in einem Ministerium zurechtgekommen sei. "Es ging nie um charakterliche Mängel." Er hatte nach eigenen Angaben über seinen Nachfolger im Auswahlverfahren eine dienstliche Beurteilung erstellt, in der er dem späteren Inspekteur eine außerordentliche Leistung attestiert hatte.

Werners Nachfolger im Amt soll im November 2021 eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Er ist inzwischen suspendiert und muss sich derzeit wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit sexueller Belästigung in Landesbehörden, der Beförderungspraxis bei der Polizei und der Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Werner betonte am Freitag, er sei selbst nicht in die Entscheidung über seine Nachfolge eingebunden gewesen. Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz habe ihn darüber informiert, dass der inzwischen suspendierte Inspekteur, der damals Vizepräsident des Landeskriminalamts war, sein Nachfolger werden solle. "Für mich war damals klar: Er wird es, das ist entschieden", sagte Werner.

Das Verhalten seines Nachfolgers kritisierte Werner scharf. Die Vorwürfe seien eine "Katastrophe für die Polizei insgesamt, aber auch für die Führungsmannschaft der Polizei", sagte er. Die Vorwürfe, die im Raum stünden, seien "ein Unding". "Das darf sich ein Inspekteur nicht leisten", sagte Werner. Der 63-Jährige war bis Oktober 2020 Inspekteur der Polizei und damit der oberste Polizeivollzugsbeamte in Baden-Württemberg gewesen.

(dpa)