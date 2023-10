Israel-Fahnen abgerissen, verbrannt und mit Eiern beworfen

In den vergangenen Tagen sind an mehreren Orten in Baden-Württemberg Israel-Flaggen abgerissen, verschmutzt oder verbrannt worden.

Am Wochenende entfernten Unbekannte eine Fahne von einem Fahnenmast am Rathaus in Rheinfelden (Landkreis Lörrach), wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nähe wurden demnach verbrannte Reste der Flagge gefunden.

Auch im Rems-Murr-Kreis wurden zwei Flaggen beschädigt: In Fellbach sollen Unbekannte am Samstag eine vier mal einen Meter große Fahne abgerissen, angezündet und an einen Laternenmast wieder aufgehängt haben. In Waiblingen wurde laut Polizei ebenfalls eine Flagge gestohlen.

Außerdem haben Unbekannte am Wochenende eine Israel-Fahne, die an der Fassade eines Hauses der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) hing, mit Eiern beworfen. Ein Zeuge soll laut Polizei am Samstag einen vermummten Menschen gesehen haben, der floh, als er bemerkt wurde. Am Sonntag wurden die Verschmutzungen gemeldet.

Bereits in der vergangenen Woche meldete die Polizei solche Vorfälle: So sollen Unbekannte in Stuttgart ein Loch in eine Israel-Fahne gebrannt haben, und in Heilbronn wurde eine israelische Fahne vom Rathaus abgerissen. Zu den Vorfällen kam es inmitten des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

(dpa)