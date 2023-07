Jungen stürzen mit gestohlenem Roller und verletzen sich

Auf der Flucht vor der Polizei mit einem geklauten Roller sind zwei Jugendliche in Wendlingen (Kreis Esslingen) gestürzt und schwer verletzt worden.

Beide kamen in Kliniken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Streifenbeamten hatten am Montag den 15 Jahre alten Fahrer und seinen gleichaltrigen Beifahrer, der keinen Helm trug, kontrollieren wollen. Darauf fuhren die beiden teils über für Roller gesperrtes Gelände und entgegen der Fahrtrichtung mit hohem Tempo davon. Den Angaben nach missachteten sie die Vorfahrt einer 22-Jährigen und stießen mit deren Auto zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Laut Polizei war der Roller am Wochenende in Kirchheim gestohlen worden.

(dpa)