Lastwagen auf Unfallfahrt in Bietigheim-Bissingen gestoppt

Couragierte Zeugen haben einen Lastwagenfahrer in Metterzimmern, einem Stadtteil von Bietigheim-Bissingen, auf einer Unfallfahrt gestoppt.

Der 36-Jährige bog am Dienstag - trotz Verbot - mit seinem Sattelzug in eine enge Straße ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort streifte der Lastwagen ein Auto und schob dieses gegen einen weiteren, seitlich geparkten Wagen.

Der Fahrer verkantete sich dann zwischen dem ersten Auto und einer Hausecke, die dadurch beschädigt wurde. Nachdem sich der Sattelzug gelöst hatte, fuhr der 36-Jährige laut Polizei weiter - wurde jedoch kurz Zeit später von Zeugen aufgehalten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 21.000 Euro.

(dpa)