Mann versucht, Nachbar mit Eisenstange zu töten

Ein Mann soll in Karlsruhe mehrfach mit einer Eisenstange auf den Kopf und Oberkörper eines Nachbarn geschlagen und so versucht haben, diesen zu töten.

Zwei Polizisten hätten sich zufällig in der Nähe befunden und den mutmaßlichen Angreifer festnehmen können, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte.

Laut Polizei kam der Angriff im Hof des Mehrfamilienhauses für das Opfer völlig überraschend. Der Attacke sei kein Streit vorausgegangen. Auch sonst hätten die Nachbarn keine negative Vorgeschichte gehabt. Allerdings sei der Mann in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen.

Der 33 Jahre alte Verdächtige wurde nach der Tat am Mittwoch in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann zum Tatzeitpunkt in einem wahnhaften Zustand befunden habe. Sein 29 Jahre altes Opfer erlitt Verletzungen an Unterarmen, Händen und am Kopf. Er wurde im Krankenhaus behandelt und konnte dieses mittlerweile wieder verlassen.

Die Staatsanwaltschaft ging von einem versuchten Totschlag aus.

(dpa)