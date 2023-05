Polizei

Nach Vorwürfen: Polizist unterrichtet nicht an Hochschule

Nach Vorwürfen gegen einen Dozenten an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, unterrichtet der Mann derzeit nicht mehr an der Hochschule.

Nach Vorwürfen gegen einen Dozenten an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, unterrichtet der Mann derzeit nicht mehr an der Hochschule. "Der Dozent nimmt aktuell keine Lehrtätigkeit wahr", teilte die Hochschule für Polizei am Montag auf Nachfrage mit. Man führe gegen den Mann derzeit disziplinarrechtliche Ermittlungen durch, hieß es weiter. Am Wochenende hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" und die "Badische Zeitung" berichtet, dem Mann werde grenzüberschreitendes Verhalten gegenüber Polizistinnen vorgeworfen. "Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer strafrechtlich relevanten sexuellen Nötigung oder sexuelle Belästigung", teilte die Hochschule mit. Für eine Suspendierung oder eine vorläufige Dienstenthebung gebe es daher keine Grundlage. In Stuttgart läuft derzeit ein Prozess um sexuelle Nötigung gegen den ranghöchsten Polizisten des Landes. Der Fall sorgt in der Polizei und Politik für viel Aufregung - und ist auch Thema eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Die Hochschule im Schwarzwald bildet Beamte für den gehobenen Polizeivollzugsdienst aus. Laut Internetseite werden 74 hauptamtliche Dozenten beschäftigt, bis zu 1300 Studierende können dort ausgebildet werden. (dpa)

