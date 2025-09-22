Icon Menü
Polizei: Polizei geht nach tödlichem Unfall auf A6 gegen Gaffer vor

Polizei

Polizei geht nach tödlichem Unfall auf A6 gegen Gaffer vor

Ein Autofahrer wird zwischen zwei Sattelzügen eingeklemmt und stirbt. Andere Lkw-Fahrer filmen den Toten mit dem Handy. Doch die Polizei handelt noch vor Ort.
Von dpa
    Der Fahrer des eingeklemmten Wagens starb. (Symbolbild)
    Der Fahrer des eingeklemmten Wagens starb. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau sollen mehrere Lkw-Fahrer Aufnahmen Bilder und Videos gemacht haben. Vier Sattelzugfahrer seien angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Sie hätten ihre erhöhte Sitzposition ausgenutzt und aus dem Führerhaus heraus Aufnahmen von dem Fahrzeugwrack und dem toten Fahrer gemacht.

    Bei ausländischen Fahrern seien vor Ort Sicherheitsleistungen zwischen 200 und 500 Euro erhoben worden. Neun Handynutzungsverstöße wurden direkt geahndet, weitere Verstöße werden verfolgt. Ein Sattelzugfahrer war am Freitag an einem Stauende in einen zweiten Sattelzug gefahren und hatte diesen auf ein Auto geschoben, das in einen dritten Sattelzug davor gedrückt wurde. Der Fahrer des eingeklemmten Wagens starb.

