Schüsse auf Werksgelände von Mercedes: 53-Jähriger in U-Haft

Nach den tödlichen Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen bei Stuttgart ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Die Ermittler werfen dem 53-jährigen Türken Totschlag in zwei Fällen vor, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Zwei 44 Jahre alte Männer waren am Morgen durch die Gewalttat gestorben.

(dpa)